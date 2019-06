Mercato : Monaco voit grand

Le cauchemar a finalement duré de longs mois sur le Rocher, et il perdure encore à quelques jours de la reprise de l'entraînement du côté de la Turbie. Car outre les résultats très décevants enregistrés au cours de la saison écoulée, l'AS Monaco continue de payer pour deux fenêtres de transferts particulièrement animées, et qui laissent désormais au revenant Leonardo Jardim un effectif riche de plus de trente joueurs sous contrat. C'est beaucoup trop pour le technicien portugais, qui a déjà l'assurance de voir William Vainqueur s'en aller (Toulouse Football Club) après le départ de Ronaël Pierre-Gabriel pour Mayence. Il ne faut donc, a priori, pas s'attendre à voir l'ASM aussi active que l'été dernier, lorsque 11 joueurs avait débarqué !

A moins que la valse des départs ne permettent de changer presque tout. Car dans ce secteur, les prétendants apparaissent nombreux, notamment parmi les têtes d'affiche que sont Francesc Fabregas ou Radamel Falcao, sans oublier Stevan Jovetic, Jemerson ou Naldo, là où Adrien Silva devrait lui rentrer à Leicester City après son prêt de quelques mois en Principauté. Pourtant, le club de la Principauté semble s'activer sur plusieurs dossiers, notamment pour trouver un gardien de but de qualité susceptible de faire oublier les performances en dents de scie du vétéran suisse Diego Benaglio, et de son homologue croate Danijel Subasic. D'après L'Equipe, Benjamin Lecomte représenterait la piste la plus sérieuse.

Matuidi dans le viseur ?

Le Montpelliérain dispose d'un bon de sortie et devrait pouvoir être libéré contre une indemnité de transfert estimée à 10 M€. Pas de quoi effrayer l'AS Monaco, donc. Mais les champions de France 2017 auraient un joueur d'un tout autre calibre dans le viseur, un champion du monde tricolore ! Pour la Gazzetta dello Sport, les Monégasques seraient très attentifs à la situation de Blaise Matuidi.

Le joueur formé à Troyes se retrouve paradoxalement dans une situation inconfortable à la Juventus, lui qui a pourtant encore été une pierre angulaire des succès piémontais en 2018-2019. Sauf que Massimiliano Allegri est parti, remplacé par Maurizio Sarri, que son contrat s'achève au 30 juin 2020, que l'ancien Stéphanois ou Parisien a 32 ans, et que la Vieille Dame a déjà enrôlé Aaron Ramsey dans l'entrejeu, en attendant Adrien Rabiot, et peut-être même Paul Pogba. Autant de raisons qui pourraient pousser "Blaisou" à devoir changer d'air, mais si d'aventure cette tendance devait se confirmer, l'AS Monaco aurait, à n'en pas douter, une sévère concurrence tant la cote du milieu de terrain défensif français est haute sur le marché.