Mercato Monaco: Une offre pour Shaqiri ?

L'AS Monaco aurait pour objectif de recruter Xherdan Shaqiri, indique ce mercredi le quotidien Blick.

Le club de la principauté pourrait offrir un salaire de 6 millions d'euros nets à l'international suisse, supérieur à ce qu'il touche actuellement à Liverpool (8 millions d'euros brut, 4 millions net).

Problème, les Reds seraient très gourmands et réclameraient 36 millions d'euros pour un joueur recruté contre 15 millions d'euros à Stoke City. A noter que Shaqiri aurait déjà refusé un départ vers la Chine durant ce mercato estival.

