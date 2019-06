Les deux Montpelliérains Benjamin Lecomte et Ruben Aguilar pourraient arriver ensemble à Monaco, et dans quelques jours. D'après L'Equipe, les deux joueurs sont d'accord pour un contrat de cinq ans, et l'ASM aimerait accélérer la cadence afin d'enrôler le gardien et le défenseur pour lundi, soit le jour de la reprise de l'entraînement.