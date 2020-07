Mercato : Monaco sur Aurier, Aubameyang parti pour rester à Arsenal ?

Les rumeurs loin d’être fiables



Serge Aurier (27) de retour en France ? Alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat à Tottenham, l'ancien défenseur de Toulouse et de Paris pourrait retrouver la L1 dès la saison prochaine. Acheté par les Spurs en 2017 au PSG pour 25 millions d'euros, l'international ivoirien constituerait la priorité de Monaco et de son nouveau directeur sportif l'Anglais Paul Mitchell dans le couloir droit du club de la Principauté, à en croire Sky Sports. Et pour parvenir à ses fins, l'ASM, où évolue l'un des anciens coéquipiers d'Aurier au Téfécé Wissam Ben Yedder, serait prêt à faire un gros chèque, sachant que le club londonien ne devrait pas lâcher le latéral à moins de 15 millions d'euros. Il resterait aussi à convaincre José Mourinho de laisser partir un joueur complètement relancé par le Portugais alors que son prédécesseur Mauricio Pochettino avait tendance à beaucoup moins l'utiliser. Jeudi soir, Aurier devrait d'ailleurs être encore titulaire, face à Sheffield United.

Les rumeurs fiables



Prolongation en vue pour Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans) ? Très courtisé, l'attaquant d'Arsenal semble avoir l'embarras du choix en ce qui concerne son avenir. Parmi les clubs intéressés par ses services, figureraient ainsi les plus grands, à commencer par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus Turin, même si le club turinois se serait retiré de la course, croit savoir les médias italiens. Pourtant, après avoir pris le temps de bien mûrir sa réflexion, l'international gabonais des Gunners aurait décidé de rester à Londres. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2021, l'ancien Stéphanois devrait parapher un nouveau bail très prochainement, indiquent les journaux britanniques. Mercredi soir, après le carton de son équipe face à Norwich (4-0), Mikel Arteta s'est d'ailleurs montré plus optimiste que jamais à ce propos. « Il est prêt à rester avec nous, je suis optimiste. »

Ça va se faire



Naples et Victor Osimhen (21 ans), ça matche ! Même si la balle reste dans le camp du jeune buteur nigérian et de son entourage, il semble que le Napoli a fait un pas supplémentaire ces dernières heures sur le dossier du joueur du LOSC. Déjà très intéressé par la perspective d'évoluer sous les couleurs napolitaines à l'avenir, Osimhen s'est en effet rendu sur place de surcroît en début de semaine afin de rencontrer le président Aurelio De Laurentiis ainsi que l'entraîneur Gennaro Gattuso. Interrogé sur la radio locale Radio Kiss Kiss, l'agent (et beau-frère) du joueur a confirmé l'entrevue, se disant optimiste mais précisant que son protégé allait désormais prendre le temps de réfléchir à la proposition des Partenopei. Élu meilleur joueur africain de L1 cette saison, le Nigérian pourrait permettre à Lille d'empocher près de 70 millions d'euros dans ce transfert qui se précise chaque jour davantage. A noter qu'au Napoli, Osimhen retrouverait un autre joueur passé par le LOSC : Kevin Malcuit.

