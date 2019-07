Mercato Monaco: Sidibé bradé ?

Djibril Sidibé risque de connaître une trajectoire à la Nabil Fekir. Un an après avoir failli rejoindre l’Atlético Madrid prêt à débourser près de 30 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur monégasque, le champion du monde tricolore risque de quitter l’AS Monaco pour un club bien moins huppé et une somme moitié moindre.

A en croire France Football, l’ancien Troyen serait notamment sur les tablettes de Crystal Palace et West Ham et le club de la Principauté, favorable à son départ, n’en demanderait plus que 15 millions d’euros mais pourrait se contenter de moins.

A noter que Valence, qui disputera la Ligue des champions, serait également intéressé.