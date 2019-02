Mercato Monaco: Mauvaise nouvelle pour Martins

Prêté sans option d’achat par l’Atlético Madrid lors du mercato hivernal, Gelson Martins est pour beaucoup dans le renouveau de l’AS Monaco, l’international portugais ayant inscrit pas moins de trois buts lors de ces quatre premiers matches avec le club de la Principauté.

Des débuts réussis qui inciteraient les dirigeants monégasques à vouloir entamer des discussions avec les Colchoneros pour un transfert définitif l’été prochain. Une perspective qui n’enchanterait pas le jeune attaquant.

"Il a eu la chance de rejoindre l’Atletico l’été dernier, mais les premiers mois n’ont pas été superbes, et la concurrence est forte. Pourtant, il n’a jamais été question d’un départ définitif: le souhait du club comme celui du joueur était un prêt sec", a ainsi expliqué son agent, Ulisses Santos, dans les colonnes de France Football, ajoutant néanmoins: "Il se sent déjà bien et heureux à Monaco. Il a faim de temps de jeu et, s’il a bien débuté, je suis certain qu’il va encore s’améliorer !"