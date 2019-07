Mercato Monaco: Lecomte va signer

Désireuse de pousser vers la sortie les deux vétérans Danijel Subasic (34 ans, sous contrat jusqu'en 2020) et Diego Benaglio (35 ans, sous contrat jusqu'en 2020), l'AS Monaco a déjà anticipé et devrait même remplacer le Croate et le Suisse par un nouveau gardien de but avant même le départ des deux indésirables. En effet, d'après les informations glanées par L'Equipe, le club de la Principauté est parvenu à un accord avec Montpellier pour la mutation de Benjamin Lecomte.

Le MHSC devrait toucher entre 12 et 15 millions d'euros dans cette opération, permettant à son portier de 28 ans, qui est parvenu à intégrer le groupe France au cours de la saison écoulée, de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. L'ancien Merlu du FC Lorient serait attendu en tout début de semaine prochaine sur le Rocher, après seulement deux saisons passées dans l'Hérault.