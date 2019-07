Mercato Monaco: Lecomte, c'est signé

Attendue depuis plusieurs jours, la signature de Benjamin Lecomte à l'AS Monaco est désormais officielle. Le gardien de but quitte Montpellier pour poser ses valises sur le Rocher, avec à la clef un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024. Le portier de 28 ans, qui a découvert l'équipe de France à l'automne dernier, aurait coûté entre 12 et 15 M€ au club de la Principauté.

"Je suis fier de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club du championnat de France. C’est un nouveau challenge dans ma carrière. J’arrive avec beaucoup de motivation et l’envie d’apporter le plus possible au groupe. J’espère que nous ferons tous ensemble une très bonne saison. J’ai maintenant hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers en stage et débuter cette nouvelle aventure", explique l'intéressé au travers d'un communiqué officiel.