Monaco est chaud. Alors que Wissam Ben Yedder s'apprête à s'engager, les champions de France 2017 ont sondé l'Inter à propos de Mauro Icardi, comme le rapporte Sky Sport Italia. Les deux opérations ne seraient pas liées, et l'ASM imaginerait donc bien associer les deux joueurs à la pointe de son attaque. Cependant, il n'y a bien sûr absolument rien de fait pour le buteur argentin.



En disgrâce à l'Inter Milan, qui cherche clairement à s'en séparer - surtout depuis l'arrivée de Romelu Lukaku -, le joueur est aussi pisté par trois cadors de Serie A: la Juventus, Naples et la Roma, qui disposerait d'un léger avantage, notamment grâce à la possibilité d'une contrepartie avec Dzeko. Pour Naples comme pour la Juve, c'est plus abstrait, surtout pour les Turinois qui devraient vendre Mandzukic, Dybala et/ou Gonzalo Higuain pour faire de la place.

Un échange direct avec Dybala est aussi évoqué, mais celui-ci est plus qu'hypothétique... Alors, il n'y a pas d'information supplémentaire pour le moment quant aux réelles chances de Monaco, mais le dossier est à suivre. Pour son premier marché des transferts, le nouveau vice-président (et directeur général) Oleg Petrov est au four et au moulin et aimerait visiblement boucler de jolis coups.



Ben Yedder, un véritable goleador :