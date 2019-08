Mercato Monaco: Golovin ne veut pas partir

Aleksander Golovin recherche de la stabilité à Monaco. Arrivé l'été dernier en provenance du CSKA Moscou, le milieu de terrain a connu une première saison plutôt compliquée, alternant pépins physiques et matches en demi-teinte. Pourtant, l'international russe souhaite poursuivre l'aventure sur le Rocher, même en cas d'offre venue de l'étranger.

"Non, on ne m'a pas proposé de partir, mais pour être honnête, même si un club voulait me recruter et m'appelait cet été, je refuserais", a expliqué le joueur à l'agence de presse russe ITAR Tass. "Cela ne fait qu'une saison que je suis là. Peu importe qui m'appelle, le Real Madrid ou le FC Barcelone. C'est non. Je n'aime pas changer d'équipe chaque année."

L'an dernier, Aleksander Golovin a joué 30 matches de Ligue 1, pour 3 buts et 3 passes décisives.