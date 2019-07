Mercato Monaco: Falcao entretient le flou

Quel avenir pour Radamel Falcao ? À un an de la fin de son contrat à Monaco, le buteur colombien est régulièrement annoncé sur le départ. Il faut dire que les dirigeants monégasques cherchent à alléger la masse salariale de leur effectif et ne seraient pas opposés à un transfert cet été. De son côté, le joueur ne se ferme aucune porte après une saison 2018-2019 éprouvante.

"Pour le moment, j’ai encore un an de contrat avec Monaco, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je pense que c’est une situation qui doit être gérée avec beaucoup de prudence. Pour l’instant, je dois rejoindre l’équipe la semaine prochaine. Mais oui, j’ai connaissance de certaines approches qui ont été faites", a confié l’attaquant de 33 ans, dans le collimateur de Porto et de Galatasaray ou encore de clubs chinois, dans des propos relayés par le Mundo Deportivo.