Mercato Monaco: Falcao en Espagne ?

Radamel Falcao pourrait bien jouer, ce vendredi contre Nice (21h05), son dernier match avec l'AS Monaco. Auteur de 15 buts en 32 rencontres de Ligue 1 cette saison, l'attaquant de 33 ans a prouvé qu'il était encore capable d'être efficace. L'Espagne garderait un oeil sur la situation du Colombien, dont le contrat s'achève en 2020.

En effet, selon L'Équipe, "El Tigre" ne souhaiterait pas rejoindre la Chine et son avenir se situerait entre l'Atlético de Madrid, là où il a déjà évolué entre 2011 et 2013, et Valence. Arrivé en 2013 sur le Rocher, Falcao avait été prêté les siens en 2014 et 2015 pour des expériences ratées en Premier League, à Manchester United et Chelsea, avant de finalement revenir au club de la principauté en 2016.