Mercato Monaco: Correa refuse, André Silva toujours visé ?

Monaco n'aurait pas abandonné la piste André Silva.

D'après La Gazzetta dello Sport (dans la nuit de jeudi à vendredi), l'ASM chercherait à faire baisser les exigences de l'AC Milan, à savoir 25 millions d'euros et cinq millions de bonus, à cause de la tendinite du Portugais.

Par ailleurs, Angel Correa aurait lui clairement repoussé Monaco, selon Gianluca Di Marzio (spécialiste italien des transferts). Le joueur de l'Atletico veut absolument aller à Milan, mais les Madrilènes veulent 50 millions d'euros, ce que les Monégasques étaient prêts à aligner pour l'Argentin - et même un peu plus, avec des bonus. Les Milanais oscilleraient seulement entre 35 et 40 millions.