C'est bien à Monaco que Tiémoué Bakayoko devrait atterrir tout prochainement, sous la forme d'un prêt avec option d'achat à 35 millions d'euros (d'après RMC Sport mercredi).

Leonardo Jardim aurait poussé, insistant sur le fait que son intégration serait plus rapide dans un club qu'il a quitté il y a seulement deux ans.

Tuttosport évoquait un peu plus tôt un possible retour à l'AC Milan de l'international français, barré à Chelsea et prêté en Lombardie la saison dernière.