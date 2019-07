Mercato Monaco: André Silva pour remplacer Falcao ?

De retour d'un prêt au FC Séville, André Silva redevient un indésirable à l'AC Milan, et d'après les informations de Sky Sports, les Rossoneri aimeraient récupérer quelque 55 millions d'euros en laissant partir l'attaquant international portugais et le prometteur Patrick Cutrone. Or, le Lusitanien semble avoir un prétendant en Ligue 1.

En effet, l'AS Monaco aurait pris position auprès de la formation transalpine pour récupérer le champion d'Europe 2016. Celui-ci pourrait être le successeur désigné du Colombien Radamel Falcao, annoncé sur le départ à un an du terme de son contrat en Principauté.