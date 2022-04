Mercato : Mohamed Salah au Barça, c'est un grand non

L’Égyptien a résisté à la perspective de signer un nouvel accord à Liverpool jusqu’à présent, bien que ses conditions actuelles ne le couvrent que jusqu’en 2023. Cela a conduit à des liens avec le Barça avant cet été, mais les choses ont changé ces derniers jours. Alors que l’on rapporte que Salah et Liverpool pourraient être sur le point de conclure un accord, le Barça aurait complètement exclu la signature du joueur des Reds. AS rapporte ainsi que les Blaugrana ont mis fin à leur intérêt pour Salah parce que ses exigences salariales sont inflexibles. Si l’on ajoute à cela le fait que Liverpool exigerait probablement une grosse somme d’argent cet été, Salah n’est plus dans les carnets du Barca, qui n’est pas en mesure de payer d’énormes indemnités de transfert et d’énormes exigences salariales.