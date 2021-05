Mercato - Mino Raiola précise pour le PSG et la L1

Communiqué de Mino Raiola :

Suite à mon interview pour le journal AS, je voudrais clarifier ma position et rappeler que j’ai félicité le PSG. Le PSG est déjà l’une des équipes de l’élite du football européen et il est en train de devenir un club « historique » après ses récentes performances.



Mon point de vue sur le PSG est démontré par les grands joueurs que j’ai eus la chance d’aider à signer avec le club dans le passé. Par les joueurs qui y sont actuellement (ndlr : Marco Verratti, Moise Kean, Mitchel Bakker ou encore Xavi Simons) et, aussi, par les joueurs qui y joueront sans aucun doute dans le futur.



Le constat que j’ai effectué sur le Championnat français traduit un cliché répandu dans le monde du football. Cependant, ce n’est certainement pas mon opinion, comme en témoigne la nature hautement compétitive de la Ligue 1, tout particulièrement ces dernières saisons. De plus, le PSG a un gros pouvoir d’attraction vis-à-vis de tous les joueurs que je représente, des joueurs qui considéreraient tous rejoindre ce club si l’occasion se présentait.

Je trouve cela très étrange que la presse française relève uniquement ma phrase sur le Championnat et non sur le nombre de compliments que j’ai eus à l’égard du PSG.