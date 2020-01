Mercato : Mino Raiola laisse entendre que Paul Pogba ne restera pas à Manchester United

Toujours prompt à dégainer dans les médias pour servir les intérêts de ses joueurs, Mino Raiola n'a pas dérogé à ses habitudes dans un entretien accordé à Sky Sports, ce mercredi. Le fantasque agent italo-néerlandais y a évoqué l'avenir de Paul Pogba. Avec un message clair : un départ de Manchester United est bien dans l'air du temps. Raiola ne s'en cache pas. « Tout le monde sait que les objectifs des parties n'ont pas été atteints ces dernières années. Soyons honnête, parlons de ce secret de Polichinelle », a-t-il lancé, pour mettre le sujet sur la table.

Raiola espère voir Pogba "heureux"

Sans trop s'avancer, Mino Raiola a ensuite précisé sa pensée. « Il faudra donc voir cet été si Paul rentre toujours dans les plans de Manchester United et si Manchester United rentre toujours dans les plans de Paul (...) J'attends de mes joueurs qu'ils soient heureux et je veux que le club soit heureux. Pour le moment, il doit retrouver la santé et après mon rôle sera de rendre les deux parties, si c'est possible, heureuses. Si elles ne le sont pas, il y a plusieurs façons de régler le problème ».

L'agent de Paul Pogba a néanmoins tenu à calmer le jeu dans la foulée. « Cela ne sert à rien de parler ou de spéculer aujourd'hui. Je n'affirme rien ». L'été dernier, Paul Pogba était dans le viseur du Real Madrid, Zinédine Zidane déclarant sa flamme pour le champion du monde français à plusieurs reprises. Le milieu de terrain est actuellement à l'infirmerie pour une blessure à la cheville droite.