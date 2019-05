Mercato MHSC-Lecomte: "C’est très bien, ça fait vendre des journaux"

Annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, du FC Séville ou encore du FC Barcelone, Benjamin Lecomte a été interrogé, ce mercredi en conférence de presse, sur son avenir. Et le gardien montpelliérain a assuré qu'il n'y avait pour l'instant aucun contact avec les clubs en question.

"Ça fait plaisir que vous posiez cette question parce que ça permet de calmer un peu tout ce qu’il se dit. C’est très bien, ça fait vendre des journaux mais, moi, le principal intéressé, je ne suis au courant de rien. Donc, à partir de ce moment-là, je peux le dire très honnêtement qu'il n’y a pas de contact [...] Ici, j’ai déjà tout. Pour partir, il faudrait que ce soit quelque chose qui me donne réellement envie et qui me fasse progresser", a déclaré l'ancien Lorientais, sous contrat avec le MHSC jusqu'en 2023.