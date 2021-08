Mercato – Metz : Sarr tout proche de Tottenham

La nouvelle pépite sénégalaise de Metz, c’est lui. Et s’il n’a que 18 ans, Pape Matar Sarr est déjà suivi par de nombreux clubs depuis plusieurs années. Il y a eu l’AS Monaco en France, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund en Allemagne, mais aussi Chelsea, les deux clubs de Manchester et Tottenham.

Et ce sont les Spurs qui seraient désormais proches de faire signer le jeune milieu de terrain issu de Génération Foot, et apparu à 24 reprises en Ligue 1 depuis ses débuts dans l’élite française en novembre 2020.

Un prêt dans la foulée ?



D’après ESPN, un accord entre le club londonien et son homologue messin serait tout proche, avec un transfert de 10 millions d’euros, plus 5 autres de bonus. Selon Sky Sports, Sarr s’engagerait pour six saisons et serait prêté dans la foulée aux Grenats, afin de continuer à s’aguerrir.

Le président lorrain Bernard Serin aurait effectué le déplacement à Londres lundi dernier, et il serait parvenu à un accord de principe avec celui de Tottenham, Daniel Levy. L’Equipe rapporte de son côté que les discussions avec l’international sénégalais ne sont pas encore totalement finalisées.

Comparé à Pjanic



Les Spurs s’apprêtent donc à recruter un joueur très prometteur, qui a peut-être trop pensé à ces différents intérêts. "Quand on entend parler de départ à 18 ans, cela pèse dans la tête", confiait son entraîneur Frédéric Antonetti après la défaite à Nantes. L’intéressé y est pourtant habitué. "Il y a de grands, grands clubs qui se sont intéressés à Pape Matar Sarr lorsqu’il était très, très jeune. Mais il était déjà sous contrat professionnel avec Génération Foot.

Donc, il devait partir au FC Metz, confie à RFI l’ancien manager de Génération Foot, Olivier Perrin, qui ne tarit pas d’éloges sur son ancien protégé. Au Sénégal, à 15 ans et demi, il a fait son premier match en Ligue 1. Lui, je me suis tout de suite dit qu’il était top, avec une lecture et une analyse du jeu de très, très haut niveau. C’est Miralem Pjanic. Il fait vraiment partie des joueurs différents." Et la Ligue 1 va encore pouvoir en profiter un peu…