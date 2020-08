Mercato - Messi, un départ vraiment envisageable ?

Vingt ans après son arrivée à Barcelone, Lionel Messi pourrait quitter la Catalogne. C'est en tout cas ce qui est annoncé par de nombreuses rumeurs. Si un tel transfert a déjà été évoqué par le passé, cette hypothèse a pris de l'épaisseur avec la terrible saison 2019-2020 des Blaugrana. Une institution en crise et un effectif en perdition auraient donné à l'Argentin l'envie d'aller voir ailleurs. L'éventualité d'un départ de la Pulga est assez sérieuse pour que Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé l'arrivée de Neymar au PSG, en parle. Lors de sa présentation, Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du Barça, s'en est aussi inquiété publiquement.

« Je ne sais pas si je dois le convaincre. Il est le meilleur joueur du monde et vous voulez toujours l'avoir dans votre équipe. Pour ma part, comme entraîneur, cela m'enchante de travailler avec Messi parce qu'il fait gagner des matchs. (...) J'espère qu'il restera ici pendant encore plusieurs années. Mais il lui reste une année de contrat. » disait le Néerlandais lors de son intronisation. Un discours qui ne prône pas l'optimisme en raison de la situation particulière de son attaquant : à un an de la fin de son contrat, Lionel Messi est en position de force.

Le gros coup de pression de Lionel Messi



La prolongation de son contrat traîne et la situation sportive du vice-champion d'Espagne pourrait faire durer le suspense. Le capitaine barcelonais est en droit d'attendre certaines garanties, l'efficacité de la méthode Koeman et des renforts, avant de s'inscrire dans un projet en pleine reconstruction. C'est dans ce contexte spécial que Messi aurait annoncé à son nouveau coach qu'il « regardait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du club » selon la Rac1, une radio catalane. Si ces déclarations ont été démenties par le club ou mises en doute par l'entourage du joueur, elles ressemblent à un gros coup de pression.

Avec ou sans lui, une grande partie de l'avenir du Barça se joue cet été. En Catalogne ou ailleurs, Lionel Messi a une occasion d'écrire un nouveau chapitre de sa légende. A 33 ans, le natif de Rosario a une opportunité unique de s'en aller. Une chance inédite de prouver qu'il peut briller ailleurs qu'au Camp Nou, si possible dans une équipe susceptible de lui offrir immédiatement une cinquième Ligue des Champions.

Un départ immédiat qui pourrait convenir au Barça ?



Celui qui a reconnu avoir déjà pensé à un départ en 2014, quand il avait des problèmes avec le Fisc espagnol, pourrait cette fois aller au bout de ses envies d'ailleurs. Si un tel transfert est compliqué, encore plus cette année avec la crise du Covid-19, l'Argentin sera autorisé à négocier avec d'autres clubs dès janvier, à six mois de la fin de son contrat. Pour éviter de le perdre gratuitement dans un an Barcelone, en manque de liquidités, pourrait être tenté de le vendre dès cet été pour renflouer ses caisses.

Un départ immédiat pourrait permettre au club blaugrana de repartir sur de nouvelles bases à tous les niveaux, un an avant l'élection d'un nouveau président. Malgré le contexte particulier, des formations comme l'Inter Milan ou Manchester City sont capables de s'attacher les service de la Pulga. Des approches ont déjà été faîtes. Après 731 matchs de haut niveau avec le Barça, Lionel Messi est à la veille de la rencontre la plus importante de sa carrière professionnelle.

