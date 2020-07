Les rumeurs fiables



Alors que des rumeurs envoyaient Lionel Messi à l'Inter Milan car son père était à la recherche d'une maison en Lombardie, Giuseppe Marotta a mis fin au rêve et à l'emballement, samedi. « Ce n'est pas notre objectif. Messi se concentre sur la suite de sa carrière à Barcelone, je crois qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Là, on parle de fantasy football », a notamment expliqué le dirigeant nerazzurri face à la presse italienne.



Si l'intérêt de Nice pour Rony Lopes semble être avéré cet été, le club qui disputera la Ligue Europa l'an prochain serait même tout proche d'obtenir la signature du milieu offensif portugais. Selon A Bola, après une saison très moyenne à Séville, le joueur chercherait à se relancer et se dirigeait vers un retour en France. Reste à savoir si l'OGCN mettra 25 millions d'euros dessus ou tentera plutôt un prêt.

Les rumeurs loin d'être fiables



Décidément, l'avenir d'Umtiti fait beaucoup parler dans la presse espagnole. Cette fois, selon le Mundo Deportivo, le défenseur français, qui ne souhaite pas quitter le FC Barcelone, pourrait être prêté... et intéresserait des clubs de Ligue 1. Ainsi, Marseille et Lyon seraient d'après le média catalan sur le coup, tout comme Arsenal et Everton en Angleterre.

Ça va se faire

Enfin, l'Olympique de Marseille a fait son choix pour le poste de « Head of Football » et. Anciennement en poste à Valence, le jeune Espagnol (33 ans) finaliserait avec le club des derniers détails contractuels avant de s'engager, alors qu'André Villas-Boas a confirmé cela auprès de La Provence.