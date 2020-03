Dries Mertens (Napoli)

Et si l'histoire d'amour prenait fin entre l'international belge et Naples ? Co-meilleur buteur de l'histoire du club italien avec Marek Hamsik (121 réalisations), l'attaquant de poche n'en reste pas moins en fin de contrat avec les Partenopei. A 32 ans et après une saison très décevante pour le Napoli, la tendance n'était pas à une prolongation entre les deux parties avant l'arrêt du Calcio... Qu'en sera-t-il cet été ?

Willian (Chelsea)

Eternel sous-côté, l'ailier brésilien pourrait quitter les Blues dans quelques mois et cela serait une grosse perte pour Chelsea. A 31 ans, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk a encore quelques saisons à donner au plus haut niveau. En Angleterre ou ailleurs ? C'est là toute la question concernant l'international auriverde (70 sélections) dont la cote en Premier League demeure assez élevé.

David Silva (Manchester City)

L'Espagnol s'apprête à boucler sa dixième saison sous le maillot des Citizens. Et sur cette décennie, l'ex-milieu offensif de Valence a tout gagné avec les Mancuniens hormis la Ligue des Champions. A 34 ans, son avenir se dessine visiblement outre-Atlantique, à l'Inter Miami de David Beckham. Mais attention, certaines écuries européennes pourraient tenter le coup d'offrir une dernière pige sur le continent au champion du monde 2010.

Olivier Giroud (Chelsea)

Comme Willian ou encore Pedro, Olivier Giroud fait partie de ces joueurs en fin de contrat à Stamford Bridge. Retenu sur le fil par les Blues et Frank Lampard cet hiver, il ne devrait pas en être de même lors du Mercato estival. Longtemps pressenti pour rejoindre l'Italie et l'Inter Milan, le Français a finalement poursuivi l'aventure à Londres, redevenant un titulaire en puissance jusqu'à l'arrêt de la Premier League. Une chose est sûre : le buteur de 33 ans ne devrait pas manquer de propositions.

Mario Götze (Borussia Dortmund)

Qui tentera de signer l'ex-prodige allemand cet été ? Difficile de répondre à cette question vu l'état de forme affiché par Götze ces dernières années. Avec le BVB, le milieu offensif est devenu un joueur d'appoint derrière Jadon Sancho, Julian Brandt ou encore Thorgan Hazard. A 27 ans seulement, Götze est encore jeune mais ses multiples blessures l'handicapent depuis de nombreuses saisons.

Jan Vertonghen (Tottenham)

Depuis quasiment dix ans, le défenseur belge est un cadre des Spurs. Mais après une campagne en deçà des attentes pour le dernier finaliste de la C1, la direction pourrait tenter de faire du ménage dans l'effectif. Dans ce contexte, une prolongation du gaucher semble assez aléatoire même s'il a conservé beaucoup de temps de jeu depuis l'arrivée de José Mourinho dans le nord de Londres.

Benjamin Stambouli (Schalke 04)

Exercice très frustrant pour l'ancien parisien : victime d'une fracture du pied le 3 novembre dernier sur la pelouse d'Augbsurg, Stambouli n'a plus foulé les terrains depuis. Devenu une référence outre-Rhin au fil de ses quatre saisons sous les couleurs de Schalke 04, l'ex-milieu de Montpellier s'est reconverti en défense centrale dans la Ruhr. A bientôt 30 ans, peut-il viser plus haut, en Bundesliga ou dans un autre championnat ?