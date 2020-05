Mercato : Memphis Depay vers un départ de l'OL

Incapable de figurer parmi les qualifiés européens en Ligue 1 malgré le deuxième budget du championnat, l'OL est dans le doute sur l'avenir de Memphis Depay. Arrivé à l'hiver 2017, le Néerlandais peut-il quitter l'Olympique Lyonnais l'été prochain ? Selon Jean-Michel Aulas, cette hypothèse prend de l'épaisseur. Et le président de l'OL expose ce qui, selon lui, en est la principale cause : l'absence de coupe d'Europe la saison prochaine à Lyon. « Je n'ai pas de neuf pour l'instant, a-t-il d'abord déclaré dans un entretien accordé au journal régional Le Progrès, avant d'en dire davantage. Memphis me dit qu'il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu'il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n'est pas en Coupe d'Europe. »

Aulas ne cache pas sa préoccupation