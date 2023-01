Mercato : Memphis Depay du Barça à l'Atletico ?

La rupture approche entre le FC Barcelone et Memphis Depay. Arrivé en Espagne il y a un peu plus d'un an, jamais le Néerlandais n'a su convaincre pleinement ses entraineurs. Depuis l'arrivée de Xavi, c'est encore pire pour l'ancien Lyonnais. Depay n'est plus qu'une doublure dans l'esprit de l'Espagnol, à tel point que l'attaquant n'a participé qu'à deux petites rencontres en Liga cette saison. La faute à une grosse blessure certes, mais également à un manque de confiance de Xavi, qui privilégie d'autres joueurs dans le secteur offensif.

Alors, le Néerlandais souhaiterait partir. A 28 ans, il cherche à découvrir un nouveau projet et selon le journaliste Fabrizio Romano, l'Atletico Madrid serait prêt à lui offrir une porte de sortie dès cet hiver. Après avoir vu Joao Felix partir du côté de Chelsea, les Colchoneros veulent miser sur l'ancien Red Devil. Un transfert dès cet hiver est évoqué, puisque l'Atletico veut doubler ses principaux concurrents (Juventus, Newcastle notamment) qui attendent le mercato estival sur ce dossier. A voir si le Barça écoute les éventuelles offres. Il y a quelques jours, Xavi fermait la porte au moindre transfert cet hiver. "Je ne veux pas qu’un joueur de l’équipe parte. Il n’y aura pas d’affaires pour nous cet hiver, semble-t-il. Memphis ? Je suis content de lui, il sera important pour nous et il va avoir des minutes." déclarait le Catalan. Affaire à suivre.

New round of talks scheduled between Barcelona and Atlético Madrid for Memphis Depay. No doubts on the player side as Memphis wants the move and he's set to leave Barça in January, as reported yesterday 🔵🔴 #FCB



Atléti want to anticipate English clubs on Memphis deal. pic.twitter.com/barC1yrAM0