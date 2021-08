Mercato : Mbemba, Bahoken, Mostafa Mohamed… Ça s’agite en Ligue 1

À la veille de la clôture du mercato estival, nombreux sont les clubs à l'affût d'une opportunité de dernière minute. Les clubs de Ligue 1 ne font pas exception à la règle. Apparu plein de lacunes défensives sur ses premières sorties de la saison, l'Olympique Lyonnais s'active pour dénicher un élément d'expérience, capable de se fondre dans le moule tactique bien spécifique de Peter Bosz. Une piste est revenue avec insistance ces dernières heures : celle conduisant à Chancel Mbemba, proposé selon Foot Mercato au club du président Aulas (comme au Real Madrid). À un an de la fin de son contrat au FC Porto, l'international congolais est susceptible de bouger en cas d'offre substantielle. Reste à savoir si l'OL, non qualifié pour la Ligue des Champions, plaît à l'ancien d'Anderlecht, et si la reciproque est vraie.

Après avoir perdu Andy Delort, parti à Nice, Montpellier s'apprête à voir Gaëtan Laborde le quitter au profit de Rennes et cherche donc à se remplumer en attaque. Dans ce cadre, un autre élément chevronné de Ligue 1 pourrait rejoindre les rangs héraultais d'ici à mardi minuit, en l'occurrence Stéphane Bahoken, l'international camerounais d'Angers. À un an de la fin de son contrat au SCO, le Lion Indomptable n'a joué que 64 minutes en Ligue 1 sous les ordres de Gérald Baticle et n'entre plus dans ses plans prioritaires. Approché par le FC Nantes plus tôt lors du mercato, le joueur formé à l'OGC Nice avait vu ses dirigeants repousser ces avances afin de ne pas renforcer un concurrent régional.

Autre club en déficit de buts, Bordeaux tente de terminer leur marché par un renfort offensif à moindre coût. Les Girondins ont formulé une offre à l'attention de Mostafa Mohamed, l'attaquant international égyptien de Galatasaray, prêté cet hiver avec indemnité par le Zamalek. Les Bordelais ont proposé un transfert sec incluant l'ailier nigérian Samuel Kalu. Les discussions se poursuivent...