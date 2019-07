A peine Adrien Rabiot avait-il signé à la Juventus dimanche soir que déjà se posait une évidente question: que faire de tous ces milieux de terrain ? Car le club piémontais peut désormais s'appuyer sur Emre Can, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi, Aaron Ramsey et Adrien Rabiot dans l'entrejeu, tout en postulant parmi les prétendants à la signature de Paul Pogba ! Force est de constater qu'il y a là opulence pour Maurizio Sarri, ce même s'il faudra participer à la Coupe d'Italie, à la Serie A et à la Ligue des champions. Il y aura donc des départs, ce qui ne concernera par les deux derniers cités, tout justes arrivés en Italie.

A l'inverse, un profil comme celui de Blaise Matuidi semble désormais clairement fragilisé au sein de la Vieille Dame, ce même si le joueur formé à Troyes a été une pierre angulaire de Massimiliano Allegri au cours des deux dernières saisons. D'une part Maurizio Sarri est désormais à la tête des Bianconeri et, d'après la presse locale, ne serait pas forcément un grand fan de l'ex-Parisien, et d'autre part le champion du monde 2018 est désormais âgé de 32 ans, avec un contrat courant seulement jusqu'en juin 2020. Si un ou deux milieux de terrain, voire même trois, devaient être poussés dehors, "Blaisou" semble figurer en tête de liste.



Une hypothèse que confirme la Gazzetta dello Sport ce mercredi. Car la Juventus serait bel bien décidée à tout mettre en oeuvre pour faire revenir Paul Pogba, parti pour Manchester United en août 2016 contre 105 M€. "La Pioche" doit rentrer de congés cette semaine, et s'empresser de faire part à son club de son envie de partir pour la Vieille Dame ou le Real Madrid. Mais l'international tricolore privilégierait clairement une nouvelle traversée des Alpes à une expérience en Espagne sous la tutelle de Zinédine Zidane. Alors la Juve, incapable de s'approcher des 170 M€ vraisemblablement espérés par les Red Devils, aurait dans l'idée de proposer un montage envoyant l'Argentin Paulo Dybala du côté d'Old Trafford, tout en n'écartant pas la possibilité d'utiliser également les cartes Alex Sandro et Blaise Matuidi. Le feuilleton continue...



