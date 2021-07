Mercato : Marseille officialise un accord avec la Roma pour Pau Lopez

L'Olympique de Marseille a annoncé jeudi avoir trouvé un accord de principe avec l'AS Rome pour le prêt avec option d'achat du gardien espagnol Pau Lopez. "L'Olympique de Marseille et l'AS Rome ont convenu d’un accord pour le prêt de Pau Lopez lors de la saison 2021/2022 avec option pour la mutation définitive du joueur au sein de l’Olympique de Marseille à compter de la saison 2022/2023. L'AS Rome a donné l'autorisation à Pau Lopez de négocier les conditions d’un contrat de travail avec l'OM", a déclaré le club de Ligue 1 dans un communiqué.

Âgé de 26 ans, le gardien avait évolué à l'Espanyol Barcelone, à Tottenham et au Betis Séville avant de rejoindre l'AS Rome en 2019. Il compte deux sélections en A avec l'Espagne. L'arrivée de Pau Lopez pourrait remettre en question le statut du gardien français Steve Mandanda, qui devrait entamer en août sa 14e saison dans les cages de l'OM, où il est présent depuis 2007 sans discontinuer --à part un intermède d'une saison en Angleterre, à Crystal Palace, en 2016-2017.

Interrogé mercredi, en marge de la présentation du milieu Mattéo Guendouzi, sur le statut de Pau Lopez par rapport à Steve Mandanda, le président de l'OM a préféré souligner qu'à ses yeux, la "concurrence à un poste" était "la chose la plus importante". "Je pense qu'à l'avenir il sera plus compliqué d'avoir des statuts de N.1 et N.2 dans les clubs, je crois que la tendance dans le football, dans le futur, sera d'être beaucoup à l'équilibre" entre plusieurs joueurs, a poursuivi Pablo Longoria.