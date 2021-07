Mercato : Marseille accueille Luan Peres

Et une recrue de plus à Marseille ! Ce mercredi, le club phocéen a annoncé la signature de l’arrière central Luan Peres en provenance du Santos FC. Âgé de 26 ans, il signe un contrat de quatre ans avec la formation phocéenne. Le montant de la transaction s’élèverait à 5.2M€.

Une option de plus en défense centrale

« Je suis très heureux, après avoir confié Luan Peres après avoir paraphé son deal. C'est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle proposition, dans un grand championnat européen, dans un grand club, un des plus grands en France. Je suis très heureux de quitter Santos par la grande porte ». A Marseille, Peres devrait batailler pour être titulaire, vu qu’à son poste l’équipe possède déjà Alvaro Gonzalez, Balerdi et Caleta-Car.

Ça ne sera pas la première expérience de cet élément en Europe, puisqu’il a déjà évolué par le passé au FC Bruges. Le club belge récupère d’ailleurs 0.7M€ dans l’opération, conformément au deal passé avec la formation paulista.

Luan Peres, qui jouera avec le numéro 14, est le deuxième brésilien à s’engager cet été en faveur de l’OM après Gerson. Les autres recrues olympiennes de cette intersaison 2021 sont Mattéo Guendouzi (Arsenal, prêt avec option d'achat), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, transfert définitif), Pau Lopez (AS Rome, prêt avec option d'achat) et Cengiz Ünder (AS Rome, prêt avec option d'achat). Et il y a fort à parier que Pablo Longoria va encore procéder à d’autres achats pour satisfaire Jorge Sampaoli et construire une équipe compétitive.