Marcelo jouera la Coupe d’Europe

Revoilà Marcelo ! Libre depuis qu’il a quitté le Real Madrid en mai dernier à la fin de son contrat,Il s’est engagé vendredi soir avec l’équipe grecque de l’Olympiakos.L’ex-international auriverde était annoncé à Leicester lors du dernier jour du mercato, mais c’est donc finalement en terre hellène qu’il va poursuivre sa carrière.même s’il est certain qu’ils ne seront pas aussi mémorables que ceux vécus durant ses 15 années dans la capitale espagnole.Avec l’Olympiakos, Marcelo aura la possibilité de jouer une nouvelle fois la Coupe d’Europe. Ça ne sera pas la plus prestigieuse des épreuves, mais la Ligue Europa.. Les deux équipes figurent dans la même poule, au même titre que le Qarabag et le SC Fribourg.