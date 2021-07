Mercato : Manuel Locatelli attendu bientôt à la Juve ?

Manuel Locatelli serait-il un joueur de la Juventus à l'orée du prochain exercice ? Si la tendance est plutôt à l'affirmative, l'affaire traîne depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines car la Vieille Dame semble jouer avec les nerfs des dirigeants de Sassuolo. Après une belle saison passée avec le club vert et noir qu'il a rejoint en 2019, le milieu défensif a crevé l'écran avec la sélection italienne en l'absence de Marco Verratti lors du dernier Euro. Ses prestations de haute volée ont d'abord convaincu Arsenal de faire une offre à hauteur de 40 millions alors que le Borussia Dortmund avait préparé un chèque de 35 millions d'euros.

Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 23 ans a refusé d'un revers de main de revêtir le maillot des Gunners, offrant toute son âme à la Juventus qu'il rêve de rejoindre. Le natif de Lecco voit son avenir en Serie A et la possibilité de passer un cap avec la formation piémontaise. Problème pour le moment, le club donne l'impression de chipoter sur les conditions de son arrivée. Selon la Gazzetta Dello Sport, un troisième rendez-vous devrait se tenir ce mercredi entre les deux parties pour parvenir à un accord. Pour le moment, c'est loin d'être gagné...

Le même montage que pour Chiesa

Malgré l'immense envie des dirigeants de la Juve d'accueillir le milieu défensif, les Bianconeri n'ont pas l'intention de changer leur stratégie. Alors que Sassuolo souhaite récupérer la totalité de la somme du transfert immédiatement pour pouvoir la réinjecter dans la foulée (Matheus Henrique ?), la Juventus veut monter la même opération que celle qui a permis à Federico Chiesa d'arriver à Turin l'an dernier. La première proposition du club transalpin était donc la suivante : Un prêt de deux ans pour 5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 37 millions d'euros (dont 7 millions de bonus).

Sassuolo refuse l'offre alors la Juve riposte avec une nouvelle, encore plus étonnante selon le quotidien sportif italien : Payer 5 millions d'euros immédiatement, avant de verser 20 millions d'euros à Sassuolo d’ici juin 2023, si la Juve se qualifie en Ligue des Champions. En plus de cela, ajout de 7 millions d'euros de bonus basés sur les performances de la Vieille Dame et le nombre d’apparitions du joueur ainsi que 25 % sur une future revente. Étant donné les exigences du club Neroverdi, pas sûr que ça soit suffisant...