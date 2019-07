Mercato : Mangala, contrat résilié par City ?

Et dire qu'il fut, un temps, le défenseur le plus cher du monde... C'était à l'été 2014, lorsque Manchester City était venu le chercher au FC Porto. A cette époque, Eliaquim Mangala était un défenseur central plein d'avenir, fort de deux sélections en équipe de France après avoir composé la charnière des Bleuets au côté d'un certain Raphaël Varane. Depuis, le Parisien de naissance n'a toutefois pas réussi à confirmer toutes les attentes placées en lui. Si ses deux premières saisons chez les Citizens lui avaient permis d'enchaîner les matches, l'ancien joueur du Standard de Liège a ensuite perdu sa place, et n'a pas réussi à se relancer lors de son dernier prêt à Everton, après avoir effectué un passage plus remarqué au FC Valence.

Pour la direction du club, il est temps d'arrêter les frais. C'est en substance le message que laisse entendre le Daily Telegraph, puisque les dirigeants des champions d'Angleterre auraient pris la décision de débuter les négociations pour une résiliation anticipée de son contrat à l'amiable. Pourtant, Eliaquim Mangala avait prolongé d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2020, au printemps dernier. City espérait alors peut-être réussir à négocier un transfert au cours de cet été 2019, mais le club a peut-être été refroidi par le peu d'intérêt qu'a pu susciter l'international tricolore.

Dans les jours à venir, l'ex-Dragon du FC Porto devrait donc se retrouver libre de tout engagement. Une aubaine pour des formations de Ligue 1 ? Peut-être, mais l'Olympique Lyonnais vient d'engager Joachim Andersen, l'Olympique de Marseille n'a sans doute pas les moyens de le faire venir, sauf si le Français revoit considérablement à la baisse ses prétentions salariales, et le PSG a signé Abdou Diallo. Son profil pourrait-il convenir à Leonardo Jardim, coach de l'AS Monaco ? Mangala semble avoir plus de chances de rebondir en Premier League, au sein d'une formation moins ambitieuse que Manchester City évidemment, mais où la puissance financière y est nettement supérieure à la Ligue 1.