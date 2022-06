Mercato : Manchester United ferme la porte à Cristiano Ronaldo

Que va-t-il advenir de Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Déçu par la performance de son équipe de Manchester United lors du dernier exercice, le Portugais aurait dans l'idée d'aller voir ailleurs. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Red Devils, CR7 n'a que peu goûté l'ambiance du vestiaire et les prestations de nombre de ses coéquipiers. Espérant un recrutement de qualité cet été, il commence à s'agacer de ne rien voir arriver et son agent Jorge Mendes a même commencé à rencontrer des candidats potentiels au rachat de son poulain. Côté United en revanche, le message est clair : pas question de se séparer du quintuple Ballon d'Or.



Après les rumeurs indiquant que José Mourinho et l'AS Rome étaient particulièrement intéressés par le joueur, voilà que The Athletic a dévoilé une rencontre entre l'agent de CR7 et le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. De quoi faire monter la pression du côté de Manchester. Avec l'arrivée d'Erik ten Hag sur son banc en remplacement de Ralf Rangnick, le club mancunien doit se reconstruire durant le mercato estival. Ronaldo attend beaucoup de son nouveau coach, notamment sur le fait de permettre à l'équipe de se remettre au travail afin de postuler à une place en Ligue des Champions.

D'après le Dailymail, Manchester United a d'ores et déjà indiqué qu'il était inenvisageable de voir Cristiano Ronaldo quitter Old Trafford un an seulement après son retour. Le club reste ambitieux et compte sur sa star portugaise la saison prochaine. Meilleur buteur de son équipe la saison passée avec vingt-quatre réalisations, toutes compétitions confondues, CR7 reste une valeur sûre très convoitée, mais que United ne laissera pas filer.