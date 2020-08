Mercato : Manchester City enrôle Ferran Torres

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Manchester City a fait de Ferran Torres sa première recrue de l’été 2020. Après l’avoir sollicité pendant quelques temps, les dirigeants Eastlands ont réussi à boucler l’opération et mettre la main sur l’un des meilleurs espoirs du football espagnol et européen. Contre un montant de 25M€ plus de 12M€ de bonus, ils ont arraché ce milieu offensif polyvalent de 20 ans au FC Valence. Une nouvelle dont Pep Guardiola, le manager de l’équipe, doit particulièrement se réjouir.

Et voilà! Nous sommes ravis d'annoncer la signature de @FerranTorres20, qui rejoint le club depuis Valence et a signé un contrat de cinq ans ! ✍️https://t.co/mCTodS4muU 🔵 #ManCity | https://t.co/C2O3YVjluT pic.twitter.com/ORA36tekWQ — Manchester City (@ManCityFra) August 4, 2020

Ferran Torres pour faire oublier David Silva

Ferran Torres a paraphé un deal de cinq ans avec les vice-champions d’Angleterre. Il a choisi cette destination plutôt que la Juventus et le Borussia Dortmund, qui l’avaient également dans leur viseur. Du côté de l’Etihad Stadium, il tentera de confirmer toutes les qualités qu’il a fait entrevoir durant ses trois années chez les Ché (98 matches joués et 9 buts marqués). Avec les Citizens, les attentes seront beaucoup plus importantes qu’à Valence, surtout qu’il est appelé à remplacer numériquement David Silva, une légende des Sky Blues. A noter que Torres devra attendre la saison 2020/2021 afin de pouvoir se produire avec sa nouvelle équipe. Il n’est pas éligible pour participer aux derniers matches de Ligue des Champions durant ce mois d’août.