Mercato Man Utd: Une somme record pour débaucher Pogba ?

Annoncé dans le collimateur du Real Madrid et de la Juventus, Paul Pogba n'a, de son côté, fait aucun mystère sur son envie de quitter Manchester United au cours de l'été. Mais, selon les informations de Marca, le transfert du milieu de terrain international tricolore sera particulièrement complexe à finaliser.

Et pour cause, les Red Devils camperaient sur leur position initiale, à savoir un refus de libérer le champion du monde 2018. La formation anglaise n'a aucun besoin de liquidités, et ne pourrait finalement accepter de laisser partir l'ex-Bianconero que contre une somme de 180 millions d'euros. De quoi être pessimiste pour les Merengues, qui se sont déjà heurtés à l'inflexibilité des Red Devils ces dernières années sur le front du mercato, concernant le gardien de but David De Gea.