Mercato Man Utd: Une ancienne gloire mondiale propose ses services

Aujourd'hui âgé de 33 ans, le Japonais Keisuke Honda a connu ses heures de gloire du côté du CSKA Moscou (2010-2013) et de l'AC Milan (2014-2017). A la recherche d'un club, l'international nippon n'a pas hésité à solliciter directement Manchester United.

Sur son compte Twitter, Honda a posté un message ce vendredi, dans lequel il expose clairement son souhait: "Faites-moi une offre. Je n'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin de jouer pour une grosse équipe avec de grands joueurs". Le tout, sans oublier de "tagger" le club actuellement entraîné par Ole Gunnar Solskjaer.

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP