Mercato Man Utd: Un numéro 10 recruté cet hiver ?

Alors que Manchester United va tenter de se renforcer en janvier prochain, Ole Gunnar Solskjaer aurait fait de James Maddison (22 ans) sa cible prioritaire, selon ESPN.

Le meneur de jeu de Leicester brille chaque week-end en Premier League (auteur de 7 buts et 7 passes décisives la saison passée) et les Red Devils pourraient casser leur tirelire pour s’offrir un nouveau numéro 10. Maddison a été appelé chez les Three Lions pour les rencontres du mois de septembre mais n'a pas honoré sa première cape.

Jadon Sancho, l’ailier anglais de Dortmund, est l’autre cible de MU mais son recrutement paraît plus compliqué en pleine saison.