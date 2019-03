Mercato Man Utd: Trois priorités pour la saison prochaine ?

Si Manchester United a retrouvé quelques couleurs depuis l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils ont l'intention de se renforcer pour lutter pour le titre la saison prochaine en Premier League.

Selon Talksport, trois joueurs sont ciblés. Le premier est le latéral droit de Crystal Palace, Aaron Wan-Bissaka (21 ans), révélation de la saison anglaise. Ensuite, la quête d'un défenseur central de classe mondiale est toujours d'actualité et la priorité reste Kalidou Koulibaly (Naples), pour un transfert qui tournerait sans doute autour des 100 millions d'euros et ferait du Sénégalais le joueur le plus cher de l'histoire à son poste.

Enfin, un milieu de terrain est également espéré: Ivan Rakitic (Barça), qui sera la saison prochaine mis en concurrence par l'arrivée de Frenkie de Jong.