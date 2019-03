Mercato Man Utd: Solskjaer a un doute sur Valencia

Joueur de Manchester United depuis 2009, Antonio Valencia est en fin de contrat avec les Red Devils. Depuis quelques semaines déjà, le latéral droit mancunien (que l'on retrouve aussi parfois au milieu de terrain), tente de négocier une prolongation de contrat.

Une prolongation qui, aux yeux de son nouvel entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, n'a pas forcément toutes les chances d'aboutir: "Il a eu une fantastique carrière ici à Manchester, et en Angleterre. C'est l'un des derniers du vestiaire à avoir connu le sacre en Premier League. Mais je ne suis pas certain qu'Antonio et le club parviennent à un accord pour l'année prochaine."

A 33 ans, l’Équatorien pourrait bien faire ses valises à la fin de cette saison.