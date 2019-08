Mercato Man Utd: Pogba va manquer Milan...

Une blessure "diplomatique" pour Paul Pogba ? Selon le Daily Mail ce samedi, le milieu de terrain de Manchester United va manquer le match amical contre l'AC Milan (prévu vers 180h30) à cause d'une blessure au dos, pour la version officielle, mais surtout dans le but de maintenir la pression sur les Red Devils. Depuis plusieurs semaines, le champion du monde tricolore cherche à quitter le club du Nord de l'Angleterre, notamment pour rejoindre le Real Madrid, et le quotidien anglais précise que ses partenaires ont été très surpris de son absence à venir face à Rossoneri.