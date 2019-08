Mercato Man Utd: Pas d'offre pour Llorente ?

Depuis quelques jours, Fernando Llorente est annoncé dans le collimateur de Manchester United, en quête d'un attaquant pour remplacer numériquement Romelu Lukaku, parti défendre les couleurs de l'Inter Milan. Mais le vétéran espagnol, libre de tout engagement depuis le 1er juillet dernier au sortir de son aventure à Tottenham, ne devrait pas rebondir du côté d'Old Trafford.

Selon le Daily Mail, contrairement à ce qui est évoqué de l'autre côté des Alpes, aucun accord n'a été trouvé entre les représentants de l'ancien Bianconero et les Red Devils. Et pour cause, aucune offre n'aurait été transmise. Fernando Llorente aurait vraisemblablement plus de chances de se relancer en Serie A, du côté du SSC Naples ou de la Lazio de Rome.