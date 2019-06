Mercato Man Utd: Officiel pour Mata 

En fin de contrat avec Manchester United, son club depuis cinq ans, Juan Mata (31 ans) prolonge bien l’aventure chez les Red Devils. Le milieu offensif espagnol a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2021, mercredi. Le gaucher passé par Chelsea n’est pas un titulaire à part entière (32 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour 6 buts et 4 passes décisives) mais reste un cadre de l’équipe désormais dirigée par Ole Gunnar Solskjaer.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC.