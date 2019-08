Harry Maguire est officiellement un Red Devil. Manchester United a annoncé ce lundi que le défenseur international anglais rejoignait ses troupes, et ce pour les six prochaines saisons.

Attendu comme le messie du côté d'Old Trafford, Maguire devient le défenseur le plus cher de l'histoire. Il aura coûté la bagatelle de 87 millions d'euros à Ed Woodward, propriétaire du club.

We have an important announcement to make...



Welcome, @HarryMaguire93 #MUFC