Mercato Man Utd: Maguire pour 88 millions ?

Le transfert de Harry Maguire arrive dans sa dernière ligne droite. Il s'avère que Manchester United, le plus acharné sur le sujet, devrait finalement avoir gain de cause pour le défenseur international anglais déclaré "intransférable" tout l'été. Mais les Red Devils ne manqueront pas de payer très cher Leicester. Selon Sky Sports, ils vont ainsi régler 80 millions de livres, soit quasiment 88 millions d'euros pour racheter les quatre ans de contrat de Maguire qui va devenir le défenseur le plus cher du monde devant Virgil van Dijk.