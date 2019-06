Mercato Man Utd: Lukaku transféré en échange d'Icardi ? 

Et si Manchester United devenait le nouveau club de Mauro Icardi ? Selon The Express, les dirigeants de l'Inter Milan et Antonio Conte souhaiteraient ardemment recruter Romelu Lukaku cet été et ils auraient proposé à leurs homologues mancuniens d'inclure Mauro Icardi dans l'opération, le buteur argentin étant jugé indésirable en Lombardie. Toujours selon le média anglais, les Red Devils seraient intéressés par la venue de ce dernier et l'échange pourrait donc se faire. Reste à savoir, et ce n'est pas un détail, ce qu'en pense Icardi alors que Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine...