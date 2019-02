Mercato Man Utd: Lukaku échangé avec Dybala ?

Ces dernières semaines, Romelu Lukaku voit son temps de jeu dangereusement réduit par Ole Gunnar Solskjaer, qui préfère le profil de Marcus Rashford à la pointe de l'attaque. Une situation qui pourrait amener les Red Devils à sacrifier l'attaquant belge dès cet été.

Selon le Mirror, les dirigeants mancuniens seraient déjà entrés en contact avec l'Inter Milan et la Juventus pour Mauro Icardi et Paulo Dybala. L'attaquant des Nerazzurri, qui n'était pas du déplacement en Ligue Europa, est en froid avec son club. La "Joya" a également vu son temps de jeu considérablement baisser lors des dernières sorties de la Vieille Dame, malgré un but magnifique contre Frosinone samedi (3-0).

Toujours selon le quotidien anglais, si un échange devait avoir lieu, l'attaquant belge de Manchester United privilégierait un départ à la Juventus.