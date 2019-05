L’avenir de Romelu Lukaku semble ne plus s’écrire à Manchester United. Selon The Sun, les dirigeants mancuniens auraient indiqué à l’attaquant belge (26 ans) qu’il pouvait quitter le club lors du mercato estival. Le Diable Rouge, sous contrat jusqu’en 2022, serait notamment suivi par l’Inter Milan et la Juventus Turin. Le MUFC souhaiterait récupérer dans une éventuelle transaction les 85 millions d’euros qu’il avait investis pour le débaucher à Everton en 2017.