Et si Hugo Lloris, à Tottenham depuis sept ans, changeait d’air cet été ? Selon The Sun, le gardien de but français pourrait recevoir une offre de Manchester United. Les Red Devils auraient fait du champion du monde tricolore (32 ans) leur priorité en cas de départ de David De Gea, sous contrat jusqu’en 2020 du côté d’Old Trafford. Mais sans Ligue des champions, il semble difficile pour le MUFC d’attirer le capitaine des Spurs, d’autant que le club londonien ne sera certainement pas vendeur…