Mercato Man Utd: Les Red Devils disent non à... Nara Icardi

Si les recruteurs de Manchester United ne souhaitent pas recruter Mauro Icardi, ce n'est pas à cause d'un doute quelconque sur les qualités du buteur de l'Inter Milan, mais en raison de sa femme, Nara.

Déjà bien connue du côté de l'Italie pour son caractère bien trempé et sa présence constante dans les médias et autres réseaux sociaux, la femme et agent du joueur est loin de faire l'unanimité, et agît désormais comme un repoussoir chez certains recruteurs potentiels.

Mauro Icardi s'était pourtant dit intéressé par le club mancunien, lui qui n'en avait entendu que du bien de la part de Carlos Tevez. Selon 90min.com, un transfert n'est donc pas envisageable pour celui qui ne devrait pas non plus faire de vieux os à l'Inter, où le nouvel entraîneur, Antonio Conte, ne semble pas compter sur lui.