Mercato Man Utd: Les conseils de Rooney

Légende vivante d’Old Trafford, Wayne Rooney, interrogé par la BBC sur le mercato estival qui se prépare du côté de Manchester United, a donné quelques petits conseils à Ole Gunnar Solskjær. Pour l’ancien capitaine des Red Devils, le technicien norvégien doit miser sur des joueurs à fort potentiel et non des stars confirmées.

"La première chose à faire pour Ole, c'est de construire l'équipe et je ne pense pas que faire venir un ou deux joueurs pour 100 millions de livres aidera les joueurs déjà présents. Ole devrait dépenser entre 30 et 40 millions de livres pour des joueurs qui ont du potentiel et pour renforcer l'équipe autour de cinq ou six joueurs. Vous ne pouvez pas faire venir Ronaldo, Messi, Ramos ou Bale. Cela vous coûtera 350 millions de livres et vous perdrez de l'argent au bout de deux ans", a souligné l'attaquant de DC United.